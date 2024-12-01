В Махачкале сгорела ещё одна заправка

В Махачкале вспыхнула очередная автозаправка, пожар удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров. Причины ЧП выясняются. О случившемся сообщает в телеграм-канале МЧС РФ и публикует кадры тушения огня.

«На проспекте Мирзабекова огонь охватил заправочные колонки и автомобиль. Пожар локализован на 20 квадратах. Пострадавших нет. На месте работают 26 специалистов и 7 единиц техники МЧС России», — уточнили в ведомстве.

Взрыв АЗС в Махачкале: кто будет отвечать за трагедию

Взрыв АЗС в Махачкале: кто будет отвечать за трагедию

Напомним, в сентябре этого года в Махачкале произошло два мощных взрыва на автозаправочной станции. В результате трагедии один человек погиб, четверо пострадали. Огнём было уничтожено несколько машин и построек. Сама заправка сильно повреждена.