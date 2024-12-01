Эндокринолог назвала 4 основных «зимних» витамина

Витамины могут помочь восстановить организм после перенесённого ОРВИ или стать хорошей профилактикой от сезонных простуд, но только если они были подобраны с учётом рекомендаций врача. Об этом сообщила «Газете.ru» медицинский директор Mindly, эндокринолог-диетолог, специалист превентивной и антивозрастной медицины Карина Аврамова.

«Первое, на что нужно обратить внимание, — это витамин С. Он не только стимулирует выработку антител, но и помогает нейтрализовать свободные радикалы, ослабляющие иммунную систему. При этом важно выбирать формы, которые легко усваиваются, например, аскорбат кальция», — пояснила она.

По её словам, также следует обратить внимание на добавки с содержанием витамина D, так как зимой организму критически не хватает полезного солнца, что ослабляет иммунитет и позволяет бактериям легко попасть внутрь. Аврамова посоветовала не отказываться и от пробиотиков, потому что здоровая микрофлора кишечника напрямую связана с состоянием человека. И, наконец, следует пропить комплекс куркумы с чёрным перцем, он тоже играет не последнюю роль в формировании защитных свойств организма. Врач добавила, что приём любых БАДов должен согласовываться с врачом, в противном случае вместо пользы витамины могут принести только вред.