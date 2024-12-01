Эндокринолог назвала 4 основных «зимних» витамина
Врач Аврамова посоветовала аскорбат кальция для поддержания ослабшего иммунитета
Витамины могут помочь восстановить организм после перенесённого ОРВИ или стать хорошей профилактикой от сезонных простуд, но только если они были подобраны с учётом рекомендаций врача. Об этом сообщила «Газете.ru» медицинский директор Mindly, эндокринолог-диетолог, специалист превентивной и антивозрастной медицины Карина Аврамова.
«Первое, на что нужно обратить внимание, — это витамин С. Он не только стимулирует выработку антител, но и помогает нейтрализовать свободные радикалы, ослабляющие иммунную систему. При этом важно выбирать формы, которые легко усваиваются, например, аскорбат кальция», — пояснила она.
По её словам, также следует обратить внимание на добавки с содержанием витамина D, так как зимой организму критически не хватает полезного солнца, что ослабляет иммунитет и позволяет бактериям легко попасть внутрь. Аврамова посоветовала не отказываться и от пробиотиков, потому что здоровая микрофлора кишечника напрямую связана с состоянием человека. И, наконец, следует пропить комплекс куркумы с чёрным перцем, он тоже играет не последнюю роль в формировании защитных свойств организма. Врач добавила, что приём любых БАДов должен согласовываться с врачом, в противном случае вместо пользы витамины могут принести только вред.
Ранее Life.ru написал, что витамины — это вещества, которые активно участвуют в биологических процессах организма. Неправильное их употребление может привести к серьёзным последствиям. Например, если человек начнёт просто так принимать витамин, это может нарушить баланс других веществ в организме. Особую осторожность следует проявлять при употреблении витаминов А, С и железа.