Эксперты подвели итоги VI Всероссийского форума «Дигория»

В Московской области 30 ноября 2024 года состоялась торжественная церемония закрытия VI Всероссийского форума «Дигория». В течение шести дней с 25 ноября на территории «Мастерской управления «Сенеж» прошло свыше 40 мероприятий в различных форматах: пленарные заседания, стратегические сессии, выступления экспертов, мастер-классы, презентации и интерактивные игры. Их участниками стали 100 специалистов из 37 регионов Российской Федерации.

Кадры с торжественной церемонии закрытия VI Всероссийского форума «Дигория». Фото © Предоставлено Life.ru

«Проекты, которые участники профильных направлений VI форума «Дигория» подготовили за неделю работы, очень интересны и качественно проработаны. Возможно, эти проекты — лучшие за все годы проведения форума. Как говорят, выше гор могут быть только горы, и «Дигория» продолжает расти», — подчеркнул начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Кадры с торжественной церемонии закрытия VI Всероссийского форума «Дигория». Фото © Предоставлено Life.ru

Ключевыми темами форума стали укрепление национальной идеи, цивилизационной идентичности и традиционных ценностей, а также формирование образа будущего. Участники разделились на пять направлений: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии» и «Политическое образование и гражданское просвещение». Они разработали конкретные проекты, которые направлены на решение стоящих перед обществом и государством задач, в том числе образовательные программы по политическому и гражданскому просвещению.

Кадры с торжественной церемонии закрытия VI Всероссийского форума «Дигория». Фото © Предоставлено Life.ru

«Для меня особая гордость, что итоговые проекты получились не только хорошими, но и применимыми на практике. Более того, совсем скоро некоторые из них уже начнут реализовываться при поддержке наших партнёров — департамента просветительской деятельности ЭИСИ, «Мастерской управления «Сенеж», ИРИ, ИНСОМАР, союза «Атомные города» и Минобрнауки РФ. Я рад, что ваши усилия и бессонные ночи не уйдут в стол, а принесут реальную пользу стране», — отметил руководитель платформы «Дигория», генеральный директор АНО «Институт гуманитарных программ» Заурбек Хугаев.

Кадры с торжественной церемонии закрытия VI Всероссийского форума «Дигория». Фото © Предоставлено Life.ru

«Сенеж» творит чудеса: здесь за шесть дней форума каждый прожил маленькую жизнь, наполненную эмоциями, мудростью наставников и незабываемыми впечатлениями. Важно, что участники форума «Дигория» поймали мощный тренд: государственное управление в России переходит от бюрократического отношения к сотрудникам как к ресурсу к живым организациям, где главная ценность — это люди. Нам по пути!» — отметил первый проректор «Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.

Кадры с торжественной церемонии закрытия VI Всероссийского форума «Дигория». Фото © Предоставлено Life.ru

На форуме работали Ассессмент-центр и карьерный центр Polit.Job. Молодые профессионалы получили возможность пройти диагностику своих навыков и посетить собеседования с потенциальными работодателями.

«Форум «Дигория» выступает в роли эффективной платформы по вовлечению молодых политологов, специалистов социально-гуманитарного профиля в практическую работу. Ребята формируют смыслы и разрабатывают форматы по их донесению до молодёжи с учётом актуальных социально-политических вызовов, стоящих перед нашей страной. В этом году участники форума проделали большую работу и представили проекты, направленные на трансляцию традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди молодёжи», — добавил советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Егор Литвиненко.

В ходе торжественной церемонии закрытия форума прошло награждение лауреатов IV Национальной премии «Дигория». Ими стали 13 лучших молодых специалистов общественно-политической сферы. Премию вручили по трём номинациям: «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации».

Кадры с торжественной церемонии закрытия VI Всероссийского форума «Дигория». Фото © Предоставлено Life.ru

«Спасибо участникам за представленные проекты, которые стали поводом для жарких дискуссий. Особая благодарность экспертам, оценившим работы, и нашим партнёрам, которые на протяжении многих лет поддерживают премию, предоставляя участникам свою экспертизу и ценные подарки», — заключила генеральный директор АНО «Экспертный институт социальных исследований» Анна Федулкина.

Всероссийский форум «Дигория» — ключевая площадка, объединяющая потенциал молодых учёных социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы до 35 лет. Организаторы мероприятия — АНО «Экспертный институт социальных исследований» совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).