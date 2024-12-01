В России продажи антидепрессантов за год подскочили на 7%

В России стоимость антидепрессантов за последний год увеличилась на 10%, подскочив с 576 рублей до 629. При этом россиян рост цены не отпугивает, спрос на препараты тоже вырос на 7%. Такими данными делится «Газета.ru» со ссылкой на экспертов Контур.Маркета.

«Можно предположить, что увеличение спроса на антидепрессанты связано с тем, что всё большее количество россиян обращаются к психотерапевтам и получают назначение на медикаментозное лечение», — пояснила аналитик Дарья Жигалина.

Как указано в исследовании, в Московском регионе антидепрессанты стали покупать на 18% чаще, а в Санкт-Петербурге и Ленобласти спрос подрос на 17%. Также много «стрессуют» жители Красноярского края, Свердловской, Томской и Ростовской областей.