Мужчины потянутся к независимым женщинам, а кошки рискуют заболеть: Астролог дала прогноз на декабрь

Первый зимний месяц начался с уникального Новолуния. 1 декабря Луна и Солнце встретились в огненном знаке Стрелец в соединении со «злой» звездой Антарес. В этот непростой период времени лучше отложить карту желаний на потом, поскольку они могут исполниться с точностью до наоборот, заявила kp.ru астролог Татьяна Лукашевич.

По словам эксперта, также следует быть внимательнее к здоровью домашних кошек, поскольку в момент новолуния Марс будет во Льве, а кошки находятся под этим знаком. Кроме того, почти весь декабрь Венера будет находиться в знаке Водолей. В этот период времени люди будут легко идти на контакт, поэтому несложно завести новые знакомства, а может и найти любовь. Мужчины в это время будут искать независимых женщин с авантюрной жилкой.

Также астролог обратила внимание, что некоторым людям захочется эпатировать в одежде и быть оригинальными. В полнолуние 15 декабря возможны важные переговоры, поездка к родственникам, сдача экзаменов и принятие решения об образовании.

Конец месяца окажется хорошим временем для дел, связанных с карьерой и материальным благополучием. В этот период надо беречь себя от переохлаждения, высыпаться и поддерживать иммунитет. Завершится декабрь ещё одним новолунием 31-го числа в знаке Козерог. Есть риск резкого разрыва отношений, если не быть более лояльным к партнёру. Венера и Уран не очень ладят между собой, отметила астролог.