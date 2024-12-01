«Хотела славы в Интернете»: Задержана мать, снимавшая раздетую дочь в снегу для папаши-наркомана

В Нижнем Новгороде полиция задержала женщину, которая раздела свою 5-месячную дочь и положила на снег, чтобы снять издевательства на видео и отправить отцу ребёнка. В региональном СК показали кадры допроса подозреваемой, которой в ближайшее время изберут меру пресечения.

Допрос подозреваемой по делу о покушении на жизнь ребёнка. Видео © Telegram / СУ СК по Нижегородской области

«Следственным отделом по Автозаводскому району города Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)», — уточнили в ведомстве.

Женщина свою вину признавать отказалась. По её словам, она просто хотела «славы в Интернете» и якобы своими действиями не могла причинить вреда младенцу. В содеянном она всё же раскаялась и назвала поступок «глупостью». Сейчас девочка изъята из семьи и отправлена в больницу на обследование. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль и потребовал доложить о ходе расследования.

Как заявила сестра горе-мамаши, её происходящее сильно шокировало. По её словам, ранее якобы женщина ничего подобного никогда не делала и, как мама, зарекомендовала себя с хорошей стороны: занималась малышками и посещала врачей.

«Почему она так себя повела, зачем попыталась это инсценировать? Могу лишь предположить, что это она хотела таким жестоким образом привлечь внимание своего сожителя, отца детей. Это ужасно», — приводит её слова «Газета.ru».