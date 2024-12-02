Волдыри и зуд: Российских туристов изводит кубинская фауна, мази не помогают
SHOT: Российские туристы на Кубе жалуются на атаки москитов-хехенов
Российские туристы, отдыхающие на Кубе, особенно в популярных курортных зонах, сталкиваются с проблемой укусов местных мух, которые известны под названием хехены или песчаные москиты. О донимающей путешественников напасти рассказал SHOT.
Волдыри после укусов хехенов. Фото © SHOT
Эти насекомые, обладая почти невидимыми прозрачными крыльями, представляют собой серьёзную угрозу для комфортного отдыха. Выбравшая для отдыха Кубу Людмила из Москвы в беседе с телеграм-каналом поделилась своим негативным опытом: её тело покрыто красными волдырями, которые вызывают сильный зуд, и местные аллергические препараты не приносят желаемого облегчения. Обращение к сотрудникам отеля дало лишь временное решение — совет купить местное средство, которое не всегда помогает. Туристам приходится терпеть дискомфорт, что, впрочем, не останавливает их от продолжения приключений на Кубе.
Местные жители привыкли к уксусам хехенов и обычно имеют лишь небольшие покраснения, но для туристов личное знакомство с этими москитами заканчивается куда неприятнее. Насекомые наиболее активны в утренние и вечерние часы, когда солнце не столь яркое, что делает их еще более коварными. Опытные путешественники рекомендуют использовать гели с алоэ и масло чайного дерева как средства для облегчения симптомов и уменьшения зуда после укусов. Это может стать полезным советом для тех, кто планирует поездку на Кубу и хочет минимизировать неприятные последствия от встреч с местной фауной.
Если после этой информации появляется мысль выбрать вместо Кубы другое, то торопиться не стоит — свои нюансы имеются на самых разных курортах. Так, например, ранее Life.ru сообщал о смертельно опасных морских змеях, которые кошмарят наших соотечественников, поехавших отдохнуть на Филиппины. Из-за них многие предпочитают купаться в бассейнах, а то и вовсе сдают билеты.
Shutterstock / FOTODOM / daniel dentith