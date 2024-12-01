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1 декабря, 17:09

В Узбекистане отпустили журналиста Алексея Пивоварова*

В Узбекистане освободили журналиста Алексея Пивоварова*, а также членов его съёмочной группы и журналистку Фериду Махсетову, которые находились в ГУВД города Нукуса. Об этом он сам написал в своём личном телеграм-канале.

«Друзья, спасибо всем, кто переживал и беспокоился. Как я уже говорил, мы сейчас в Узбекистане. Когда мы были в Нукусе, нас пригласили на беседу сотрудники МВД. Мы поговорили, рассказали о себе и своих планах, сотрудники были вежливы и корректны», — рассказал он, добавив, что в настоящее время группа уже направляется дальше.

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Напомним, о задержании Пивоварова* стало известно буквально несколько часов назад. Уточнялось, что основанием для этого стало заявление, написанное на команду, от некоего жителя города. Вся команда и журналистка находились в ГУВД Нукуса, при них оставили телефоны, но требовали осмотра.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Telegram / Алексей Пивоваров*

Николь Вербер
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