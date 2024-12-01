В Узбекистане отпустили журналиста Алексея Пивоварова*

В Узбекистане освободили журналиста Алексея Пивоварова*, а также членов его съёмочной группы и журналистку Фериду Махсетову, которые находились в ГУВД города Нукуса. Об этом он сам написал в своём личном телеграм-канале.

«Друзья, спасибо всем, кто переживал и беспокоился. Как я уже говорил, мы сейчас в Узбекистане. Когда мы были в Нукусе, нас пригласили на беседу сотрудники МВД. Мы поговорили, рассказали о себе и своих планах, сотрудники были вежливы и корректны», — рассказал он, добавив, что в настоящее время группа уже направляется дальше.