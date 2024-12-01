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1 декабря, 18:12

Предали хозяева: Захарова оценила позицию Белого дома по отказу Киева от территорий

Захарова: Хозяева предали Зеленского, их целью был ущерб РФ, а не помощь Украине

Владимира Зеленского предали его западные хозяева, их цель никогда не заключалась в помощи Украине — они хотели нанести ущерб России. Такое заявление в личном телеграм-канале сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя слова помощника главы Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Украине нужно будет самостоятельно принять решение по отказу территории для завершения конфликта.

«Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России. Проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же», — написала дипломат.

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Напомним, сегодня в ходе интервью американскому телеканалу Джейк Салливан заявил, что Киев должен самостоятельно определить для себя приемлемые варианты территориальных уступок, которые позволят добиться мирного соглашения с Россией. Он пояснил, что такие судьбоносные для Незалежной решения не должны навязываться третьими странами, и даже Штатами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Юрий Лысенко
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