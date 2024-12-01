Владимира Зеленского предали его западные хозяева, их цель никогда не заключалась в помощи Украине — они хотели нанести ущерб России. Такое заявление в личном телеграм-канале сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя слова помощника главы Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Украине нужно будет самостоятельно принять решение по отказу территории для завершения конфликта.

«Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России. Проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же», — написала дипломат.