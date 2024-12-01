Футболисты «Динамо» сели в аэропорту Махачкалы из-за погодных условий в Грозном
Футболисты в Махачкале. Фото © Telegram / ФК «Динамо» Москва
Самолет с игроками московского «Динамо» не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за неблагоприятных погодных условий и в итоге сел в Махачкале. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе клуба.
«Из-за плохих погодных условий в Грозном нам пришлось поменять место приземления. Впереди небольшое приключение — 3 часа на автобусе до отеля. Отдохнём ночью и будем в полной готовности!» — говорится в сообщении команды в телеграм-каналае.
2 декабря бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Начало игры намечено на 19:00 по московскому времени.
Тем временем «Зенит» уступил «Крыльям Советов» в матче российской футбольной премьер-лиги. Самарские футболисты одержали победу над петербургским «Зенитом» с результатом 3:2 в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Поединок прошел на стадионе «Газпром-Арена».