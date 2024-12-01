«Ливерпуль» вырвал победу у «Манчестера» в матче чемпионата Англии по футболу

Футболисты «Ливерпуля» одержали дома победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в матче 13-го тура английской Премьер-лиги, который прошел на стадионе «Энфилд».

Голами отметились Коди Гакпо на 12-й минуте и Мохаммед Салах на 78-й.

«Ливерпуль» продлил свою беспроигрышную серию до 16 матчей во всех турнирах, из которых 15 завершились победами и один — ничьей. Напротив, «Манчестер Сити» не знает вкуса победы на протяжении семи матчей.

«Ливерпуль» занимает первое место в таблице чемпионата с 34 очками, в то время как «Манчестер Сити» находится на пятом месте с 23 очками. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет против «Ньюкасла» на выезде 4 декабря, а «Манчестер Сити» в тот же день примет «Ноттингем».

В других матчах игрового дня «Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон» со счетом 4:0, «Челси» одержал убедительную победу над «Астон Виллой» — 3:0, а «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Фулхэмом» — 1:1.