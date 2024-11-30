«Бавария» вырвала ничью в матче с «Боруссией», но потеряла Кейна
«Бавария» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» в чемпионате Германии
Момент из матча «Боруссии» и «Баварии» в Бундеслиге, 30 ноября 2024 год. Обложка © fcbayern.com
Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счётом 1:1.
На 27-й минуте точный удар после сольного прохода по флангу нанёс игрок хозяев Джейми Байно-Гиттенс. Ничью для гостей вырвал Джамал Мусиала на 85-й. В первом тайме травму получил лучший бомбардир мюнхенцев Гарри Кейн. Пока степень его повреждения неизвестна.
Это был 136-й матч между командами в истории. В 36-й раз они сыграли вничью. По победам впереди «Бавария» (67), в то время как «Боруссия» побеждала 33 раза.
«Бавария» сохраняет лидерство в турнирной таблице с 30 очками. «Боруссия» идёт пятой с 20 очками.
На уходящей неделе «Бавария» дома одержала победу на французским ПСЖ в Лиге чемпионов. Ворота парижан защищал россиянин Матвей Сафонов, который допустил результативную ошибку.