«Бавария» вырвала ничью в матче с «Боруссией», но потеряла Кейна

Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счётом 1:1.

На 27-й минуте точный удар после сольного прохода по флангу нанёс игрок хозяев Джейми Байно-Гиттенс. Ничью для гостей вырвал Джамал Мусиала на 85-й. В первом тайме травму получил лучший бомбардир мюнхенцев Гарри Кейн. Пока степень его повреждения неизвестна.

Это был 136-й матч между командами в истории. В 36-й раз они сыграли вничью. По победам впереди «Бавария» (67), в то время как «Боруссия» побеждала 33 раза.

«Бавария» сохраняет лидерство в турнирной таблице с 30 очками. «Боруссия» идёт пятой с 20 очками.