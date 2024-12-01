Военкор ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в ДТП в Луганске
Военный корреспондент ANNA NEWS Сергей Ярцев. Обложка © Telegram / Сергей Ярцев
В Луганске в автомобильной аварии погиб военкор ANNA NEWS Сергей Ярцев. Об этом говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Сергею было 49 лет.
«Военкор ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в ДТП в Луганске. <...> Команда ANNA News выражает соболезнования родным и близким погибшего», — сказано в публикации, подробностей случившегося не приводится.
Последний пост в его канале вышел сегодня утром — он вместе с командой доставил гуманитарную помощь в Кременную.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в конце сентября корреспондент «Известий» Денис Кулага был серьёзно ранен в районе Часова Яра. У него обнаружили ожоги, переломы, а также осколочные ранения обеих ног.