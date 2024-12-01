В Луганске в автомобильной аварии погиб военкор ANNA NEWS Сергей Ярцев. Об этом говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Сергею было 49 лет.

«Военкор ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в ДТП в Луганске. <...> Команда ANNA News выражает соболезнования родным и близким погибшего», — сказано в публикации, подробностей случившегося не приводится.

Последний пост в его канале вышел сегодня утром — он вместе с командой доставил гуманитарную помощь в Кременную.