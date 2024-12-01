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1 декабря, 18:49

Военкор ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в ДТП в Луганске

Военный корреспондент ANNA NEWS Сергей Ярцев. Обложка © Telegram / Сергей Ярцев

Военный корреспондент ANNA NEWS Сергей Ярцев. Обложка © Telegram / Сергей Ярцев

В Луганске в автомобильной аварии погиб военкор ANNA NEWS Сергей Ярцев. Об этом говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Сергею было 49 лет.

«Военкор ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в ДТП в Луганске. <...> Команда ANNA News выражает соболезнования родным и близким погибшего», — сказано в публикации, подробностей случившегося не приводится.

Последний пост в его канале вышел сегодня утром — он вместе с командой доставил гуманитарную помощь в Кременную.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в конце сентября корреспондент «Известий» Денис Кулага был серьёзно ранен в районе Часова Яра. У него обнаружили ожоги, переломы, а также осколочные ранения обеих ног.

Юрий Лысенко
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