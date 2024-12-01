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1 декабря, 19:57

Дальнобоям на заметку: В России утвердили новые правила прохождения весогабаритного контроля

Путин утвердил новые правила прохождения автомобилями весогабаритного контроля

В России утверждён новый порядок прохождения весогабаритного контроля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Akimov Igor

В России утверждён новый порядок прохождения весогабаритного контроля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Akimov Igor

Президент РФ Владимир Путин утвердил правки в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Изменения коснулись правил прохождения грузовыми автомобилями весогабаритного контроля.

Нововведения требуют от работников пунктов контроля проводить весовой и габаритный контроль ТС по требованию должностного лица, уполномоченного на проведение постоянного рейда. Подписанный главой государства закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

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Ранее Life.ru сообщал, что цель нововведения — исключить уклонение шофёров от прохождения весогабаритного контроля. Его реализация не повлечёт за собой отрицательных социально-экономических, финансовых и иных последствий, уверены в Госдуме.

Илья Пушкарев
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