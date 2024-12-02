Полностью очищают организм: Врач назвал Life.ru 5 самых полезных санаторных процедур
Хирург Умнов: Ванны с солями расслабляют мышцы и снимают нервное напряжение
Мужчина принимает расслабляющую ванну. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Zakharov
Одной из самых полезных для здоровья санаторных процедур является магнитотерапия. Она эффективно снимает болевой синдром и борется с воспалениями в тканях, особенно в области опорно-двигательного аппарата. Об этом Life.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин, хирург Александр Умнов.
Ванны со специальнцыми солями, по его словам, также расслабляют мышцы, снимают нервное напряжение и очищают организм, выводя токсины через поры кожи. Массаж, в свою очередь, способствует снятию мышечных спазмов и выпрямлению спины, улучшая осанку. Также полезными являются минеральные воды.
Они обеспечивает поступление в тело необходимых электролитов и солей, что может улучшить пищеварение и укрепить опорно-двигательный аппарат. А ингаляции позволяют купировать воспаление в лёгочной ткани и дыхательных путях, способствует отхождению мокроты.
Кроме того, Умнов подчеркнул, что общеукрепляющее воздействие на тело оказывают морской или лесной воздух.
Ранее врач-гастроэнтеролог назвал продукты, которые запрещено есть перед отдыхом. Специалист советует не питаться на ночь газообразующими (бобовыми) продуктами из-за дальнейшего вздутия и болей в желудке. Также не стоит перекусывать крахмальными овощами: картошкой, кукурузой, бататом и очень сладкими фруктами: виноградом, бананами, грушами.