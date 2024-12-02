Полностью очищают организм: Врач назвал Life.ru 5 самых полезных санаторных процедур

Одной из самых полезных для здоровья санаторных процедур является магнитотерапия. Она эффективно снимает болевой синдром и борется с воспалениями в тканях, особенно в области опорно-двигательного аппарата. Об этом Life.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин, хирург Александр Умнов.

Ванны со специальнцыми солями, по его словам, также расслабляют мышцы, снимают нервное напряжение и очищают организм, выводя токсины через поры кожи. Массаж, в свою очередь, способствует снятию мышечных спазмов и выпрямлению спины, улучшая осанку. Также полезными являются минеральные воды.

Они обеспечивает поступление в тело необходимых электролитов и солей, что может улучшить пищеварение и укрепить опорно-двигательный аппарат. А ингаляции позволяют купировать воспаление в лёгочной ткани и дыхательных путях, способствует отхождению мокроты. Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

Кроме того, Умнов подчеркнул, что общеукрепляющее воздействие на тело оказывают морской или лесной воздух.