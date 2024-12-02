Главу компании-владельца Jeep, Opel и Fiat вышвырнули с поста за плохие продажи

Одна из крупнейших в мире автокорпораций Stellantis осталась без главного исполнительного директора. Занимавший этот пост с 2021 года бизнесмен Карлос Таварес 1 декабря покинул должность. Поводом для радикального шага стали обострившиеся споры из-за падения прибыли и акций.

По данным Bloomberg, лишь за последние 12 месяцев ценные бумаги компании рухнули в стоимости на 38%, вызвав беспокойство у их держателей. Попытки Тавареса исправить ситуацию оказались неудачными, и инвесторы были вынуждены добиваться его увольнения. Кроме того, их не устраивало снижение количества продаж, устаревший модельный ряд и раздутые запасы.

«Успех Stellantis с момента её основания был обусловлен идеальным взаимодействием между основными акционерами, советом директоров и генеральным директором. Однако в последние недели возникли разногласия, которые привели к сегодняшнему решению», — отметил старший независимый директор концерна Анри де Кастрис.

Напомним, что Stellantis сегодня принадлежит 14 автомобильных брендов. Среди них Jeep, Fiat, Opel, Chrysler, Dodge и Alfa Romeo.