Работники секс-индустрии Бельгии получили соцпособия и гарантии условий труда
В Бельгии вступил в силу закон о статусе работников секс-индустрии. Нормативный акт расширяет права мужчин и женщин, занимающихся проституцией, а также регламентирует получение ими пособий по трудовому договору. Документ был принят ещё в прошлом году, но действовать начал лишь 1 декабря этого года, напомнил портал RTBF.
Согласно закону, отныне работники этой сферы смогут отказать клиентам в оказании услуг без угрозы увольнения, потребовать соблюдения своих условий сексуальной активности и в любое время прервать интимные утехи. Работодатель в свою очередь обязан обеспечить подопечных комфортными условиями труда, в том числе по части продолжительности рабочего дня. Кроме того, помещения для осуществления профессиональной деятельности путан должны быть оборудованы тревожными кнопками.
«Сутенёрство по-прежнему запрещено. Если работодатель использует секс-работников за пределами установленных правовых рамок, с этого момента он может быть привлечён к ответственности», — добавили в издании.
Проституция в странах Европы приносит путанам колоссальный доход, рассказывал Life.ru ранее. На этот путь встала даже некогда самая умная девочка Великобритании Мелисса Тодд, получившая известность за счёт высочайшего IQ. По словам девушки, десятилетия пикантной деятельности принесли ей многомиллионное состояние.
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