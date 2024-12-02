Работники секс-индустрии Бельгии получили соцпособия и гарантии условий труда

В Бельгии вступил в силу закон о статусе работников секс-индустрии. Нормативный акт расширяет права мужчин и женщин, занимающихся проституцией, а также регламентирует получение ими пособий по трудовому договору. Документ был принят ещё в прошлом году, но действовать начал лишь 1 декабря этого года, напомнил портал RTBF.

Согласно закону, отныне работники этой сферы смогут отказать клиентам в оказании услуг без угрозы увольнения, потребовать соблюдения своих условий сексуальной активности и в любое время прервать интимные утехи. Работодатель в свою очередь обязан обеспечить подопечных комфортными условиями труда, в том числе по части продолжительности рабочего дня. Кроме того, помещения для осуществления профессиональной деятельности путан должны быть оборудованы тревожными кнопками.

«Сутенёрство по-прежнему запрещено. Если работодатель использует секс-работников за пределами установленных правовых рамок, с этого момента он может быть привлечён к ответственности», — добавили в издании.