The Guardian: Деградация земель увеличивается на 1 млн кв. км каждый год

Деградация земель на планете достигла критической скорости — около 1 миллиона квадратных километров в год, что угрожает усилиям по борьбе с изменением климата, сохранению экосистем и обеспечению продовольственной безопасности. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Потсдамского института изучения климатических изменений.

Учёные установили, что общая площадь земель, утративших плодородие из-за разрушения почвенных ресурсов, уже превысила площадь Антарктиды и составляет 15 млн кв. км. В докладе подчёркивается необходимость срочных изменений в использовании земельных ресурсов, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, которое ставит под угрозу устойчивость экосистем и благополучие человечества.

Исследование показало, что до недавнего времени экосистемы суши поглощали до трети антропогенных выбросов углекислого газа, даже несмотря на удвоение объёмов этих выбросов. Однако за последнее десятилетие их способность снижать уровень CO₂ упала на 20% из-за вырубки лесов и климатических изменений.

Ключевыми причинами деградации названы неустойчивые методы сельского хозяйства, которые привели к уничтожению 80% лесов. Интенсивное использование химикатов, пестицидов и ресурсов воды, хотя и даёт краткосрочные выгоды, в долгосрочной перспективе ухудшает урожайность, снижает качество продуктов питания и способствует опустыниванию, вызывая пылевые бури.