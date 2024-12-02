Топ-100 крупнейших оружейных компаний заработали $632 млрд

Доходы 100 крупнейших производителей оружия в мире в 2023 году увеличились в реальном исчислении на 4,2% по сравнению с 2022 годом и достигли $632 млрд. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в новом докладе о мировой торговле вооружениями.

По оценкам аналитиков, рост доходов от продажи оружия заметен по всей миру, особенно в России и на Ближнем Востоке. Даже мелкие производители добились успехов, что связано с конфликтами в Секторе газа и на Украине, ростом напряжённости в Восточной Азии и повсеместными программами перевооружения армий. 100 крупнейших производителей за 2023 год нарастили выпуск оружия в ответ на растущий спрос. Почти три четверти компаний увеличили своих доходы в годовом выражении.

«В 2023 году был заметный рост доходов от продажи вооружений, и это, скорее всего, продолжится в 2024 году. Доходы производителей из топ-100 всё ещё не отражают уровень спроса, и многие компании активно занялись набором персонала, что означает их оптимизм в отношении будущих продаж», – прокомментировал изыскания аналитиков научный сотрудник программы SIPRI «Военные расходы и программы производства вооружений» Лоренцо Скараццато.

Доходы топ-10 производителей оружия в мире, по подсчетам SIPRI выглядят так: Lockheed Martin Corp. (США) — $60,8 млрд за 2023 год (-1,6% по сравнению с 2022-м) RTX (США) — $40,6 млрд (-1,3% по сравнению с 2022-м) Northrop Grumman Corp. (США) — $35,5 млрд (+5,8% по сравнению с 2022-м) Boeing (США) — $31,1 млрд (+2% по сравнению с 2022-м) General Dynamics Corp. (США) — $30,2 млрд (+3,2% по сравнению с 2022-м) BAE Systems (Великобритания) — $29,8 млрд (+2,3% по сравнению с 2022-м) «Ростех»* (Россия) — $21,7 млрд (+49% по сравнению с 2022-м) AVIC (Китай) — $20,8 млрд (+5,6% по сравнению с 2022-м) NORINCO (Китай) — $20,5 млрд (-2,7% по сравнению с 2022-м) CETC (Китай) — $16 млрд (+13% по сравнению с 2022-м).