Юрист назвала счастливых обладателей «налогового кешбэка» в 2025 году
Юрист Вишневская: Малообеспеченные семьи получат право на новую семейную выплату
С 2025 года в России вступает в силу закон, в соответствии с которым граждане, имеющие двух или более детей и с доходом менее полутора прожиточных минимумов в регионе, имеют право на получение новой семейной выплаты. Речь идёт о так называемом «налоговом кешбэке». Об этом рассказала руководитель налоговой практики K&P.Group Виктория Канишевская.
«В качестве выплаты возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке 7% с облагаемых доходов. По этой причине её иногда называют «налоговым кешбэком». Льготой могут воспользоваться родители, чьим детям нет 18 или 23 лет при условии учёбы на очном отделении. И дети, и родители должны быть гражданами РФ и жить на её территории, получать доход, облагаемый НДФЛ и являться налоговыми резидентами», — пояснила она в беседе с агентством «Прайм».
Важное условие — доход на каждого члена семьи не должен быть больше полутора прожиточных минимумов в регионе. Учитываться также будет наличие у граждан движимого и недвижимого имущества. Первую выплату можно получить в 2026 году, показав справку НДФЛ за 2025 год.
Ранее Life.ru рассказал о новых законах, которые в России вступают в силу в декабре. К примеру, закон о чайлдфри с 4 декабря запретит «пропаганду осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе».
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