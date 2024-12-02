Юрист назвала счастливых обладателей «налогового кешбэка» в 2025 году

С 2025 года в России вступает в силу закон, в соответствии с которым граждане, имеющие двух или более детей и с доходом менее полутора прожиточных минимумов в регионе, имеют право на получение новой семейной выплаты. Речь идёт о так называемом «налоговом кешбэке». Об этом рассказала руководитель налоговой практики K&P.Group Виктория Канишевская.

«В качестве выплаты возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке 7% с облагаемых доходов. По этой причине её иногда называют «налоговым кешбэком». Льготой могут воспользоваться родители, чьим детям нет 18 или 23 лет при условии учёбы на очном отделении. И дети, и родители должны быть гражданами РФ и жить на её территории, получать доход, облагаемый НДФЛ и являться налоговыми резидентами», — пояснила она в беседе с агентством «Прайм».

Важное условие — доход на каждого члена семьи не должен быть больше полутора прожиточных минимумов в регионе. Учитываться также будет наличие у граждан движимого и недвижимого имущества. Первую выплату можно получить в 2026 году, показав справку НДФЛ за 2025 год.