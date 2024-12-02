Более 300 тысяч контрактников прошли подготовку в резервных полках для участия в СВО

В российских резервных полках прошли подготовку свыше 300 тысяч солдат-контрактников, которые пополнят ряды ВС РФ в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник главного управления боевой подготовки Армии России Иван Бувальцев в статье для журнала «Красная звезда», комментируя итоги учений за 2024 год.

Он подчеркнул, что речь идёт о добровольцах, пожелавших заключить контракт с Минобороны РФ. Для них было создано 7 рот инструкторов и 8 учебных рот специалистов. Военнослужащий также подчеркнул, что в этом году резервный полк сформирован в каждом армейском подразделении. По его словам, на тренировке инструкторы много времени уделяют отработке боевой слаженности, также внимание уделяется тренировке штурмовиков. Для последних построены опорные пункты, напоминающие позиции ВСУ, что помогает эффективнее проводить учения.

«Сейчас в процессе обучения акцентированное внимание уделяется индивидуальной подготовке военнослужащих, в ходе которой они осваивают комплекс знаний, умений и навыков по огневой, тактической, инженерной подготовке, тактической медицине и специальной подготовке в зависимости от военно-учётной специальности», — отметил Бувальцев.

Кроме того, отдельно готовятся операторы беспилотников, в том числе управляющие безэкипажными катерами. По его словам, удаётся своевременно отправлять в зону СВО подготовленных специалистов, с учётом того, что дроны стали одним из ежедневных способов ведения боя.