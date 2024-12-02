Первый в России Музей героизма откроется в Москве на ВДНХ

В Москве на ВДНХ 9 декабря откроется первый в России Музей героизма. Его разместят в павильоне №59 «Зерно», который является объектом культурного наследия федерального значения. Общая площадь экспозиции составит более тысячи квадратных метров и будет представлена в виде современного мультимедийного пространства. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В музее будет представлено три крупных тематических раздела: «Подвиг», «Становление героя» и «Путь воина». Раздел «Подвиг» расскажет о примерах героизма от Древней Руси до наших дней, включая повседневные трудовые подвиги первых кузнецов и современных работников оборонных предприятий. Посетители также узнают о героях нашего времени, таких как врачи, волонтёры и сотрудники силовых структур, которые ежедневно совершают подвиги на своём рабочем месте.

Раздел «Становление героя» будет сосредоточен на идеалах литературы и культуры и расскажет о влиянии исторических и современных героев на общество. В свою очередь, «Путь воина» представит достижения бойцов войск специального назначения, включая их победы и участие в военных операциях. Этот раздел состоит из шести площадок, символизирующих природные и антропогенные стихии, где проводятся боевые и учебные операции.

Павильон №59 «Зерно» был построен в 1939 году и реконструирован в 1954 году с сохранением исторических элементов. С 2020 по 2023 год здание прошло реставрацию, в ходе которой были восстановлены уникальные архитектурные детали, включая шпиль с рубиновой звездой и декоративные элементы фасада. В 2024 году павильон получил приз зрительских симпатий на VII Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» как лучший реализованный проект реставрации.

Музей героизма станет не только местом сохранения исторической памяти, но и площадкой для воспитания новых поколений на примерах мужества и самоотверженности соотечественников.