Британский телеведущий Малхерн попал в больницу после обморока в ресторане

47-летний британский телеведущий и комик Стивен Малхерн был экстренно госпитализирован после обморока в ресторане, сообщает газета Metro. Инцидент произошёл во время обеда, когда Малхерн неожиданно потерял сознание. Сотрудники заведения оперативно вызвали скорую помощь, после чего телеведущего доставили в больницу.

Стивен Малхерн, известный по таким телешоу, как Britain's Got More Talent, This Morning и Dancing on Ice, уже выписан из медицинского учреждения и восстанавливается дома после пережитого. По информации источника, близкого к телеведущему, Малхерн переживает трудный период в жизни. Недавно он потерял отца, что стало для него серьёзным эмоциональным ударом. Кроме того, за день до обморока он перенёс операцию, подробности которой не разглашаются.

Несмотря на сложные обстоятельства, врачи уверены, что Малхерн сможет полностью восстановиться. Близкие и коллеги поддерживают его в это непростое время, надеясь на скорейшее возвращение телеведущего к работе.

Ситуация со Стивеном Малхерном напоминает недавние новости о популярной американской телеведущей Венди Уильямс, которую признали недееспособной из-за неизлечимой болезни. Однако в случае с Малхерном речь идёт о временных трудностях, связанных с личными переживаниями и медицинским вмешательством.

Пока телеведущий Стивен Малхерн восстанавливается, его поклонники выражают поддержку и пожелания скорейшего выздоровления, надеясь увидеть его на экране в ближайшее время.