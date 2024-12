Британский телеведущий Малхерн попал в больницу после обморока в ресторане

Стивен Малхерн, известный по таким телешоу, как Britain's Got More Talent, This Morning и Dancing on Ice, уже выписан из медицинского учреждения и восстанавливается дома после пережитого. По информации источника, близкого к телеведущему, Малхерн переживает трудный период в жизни. Недавно он потерял отца, что стало для него серьёзным эмоциональным ударом. Кроме того, за день до обморока он перенёс операцию, подробности которой не разглашаются.