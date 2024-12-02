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2 декабря, 08:10

Два украинских беспилотника красиво сгорели над Россией

МО: ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Курской областях

Два украинских беспилотника самолётного типа сожжены над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом отчиталось Министерство обороны РФ утром 2 декабря.

«С 08:30 до 09:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей», – уточнили в ведомстве.

Минувшей же ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 15 украинских беспилотников над четырьмя регионами. Предотвращены попытки ВСУ совершить атаки с использованием беспилотных аппаратов самолётного типа по объектам в Курской, Брянской и Белгородской областями, а также Крыму.

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Андрей Бражников
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