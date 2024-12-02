Два украинских беспилотника красиво сгорели над Россией

Два украинских беспилотника самолётного типа сожжены над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом отчиталось Министерство обороны РФ утром 2 декабря.

«С 08:30 до 09:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей», – уточнили в ведомстве.