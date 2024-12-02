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2 декабря, 04:42

Силы ПВО России уничтожили 15 украинских беспилотников за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над четырьмя регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве заявили, что предотвращены попытки киевского режима совершить атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории России. Из общего числа сбитых дронов восемь уничтожены над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.

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Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области, в районе населенного пункта Царичанка, Российской армией был поражён цех по сборке украинских БПЛА и центр подготовки операторов дронов ВСУ. Об этом заявил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. А 30 ноября Минобороны России сообщило о поражении Российским РСЗО «Торнадо» пункта дислокации операторов беспилотников ВСУ из подразделения «Птахи Мадьяра» в Харьковской области.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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