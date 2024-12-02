Силы ПВО России уничтожили 15 украинских беспилотников за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над четырьмя регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве заявили, что предотвращены попытки киевского режима совершить атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории России. Из общего числа сбитых дронов восемь уничтожены над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.