Силы ПВО России уничтожили 15 украинских беспилотников за ночь
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над четырьмя регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве заявили, что предотвращены попытки киевского режима совершить атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории России. Из общего числа сбитых дронов восемь уничтожены над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области, в районе населенного пункта Царичанка, Российской армией был поражён цех по сборке украинских БПЛА и центр подготовки операторов дронов ВСУ. Об этом заявил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. А 30 ноября Минобороны России сообщило о поражении Российским РСЗО «Торнадо» пункта дислокации операторов беспилотников ВСУ из подразделения «Птахи Мадьяра» в Харьковской области.
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