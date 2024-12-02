Сергей Собянин объявил о старте благотворительной акции «Добрая ёлка» в Москве

В Москве 1 декабря дали старт масштабному проекту «Зима в Москве». Он объединяет большое количество зимних мероприятий, которые пойдут в разных частях столицы. Одним из событий проекта станет благотворительная акция «Добрая ёлка». О её начале рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Акция «Добрая ёлка» пройдёт в столице уже в третий раз. Она направлена на исполнение заветных желаний детей. Неравнодушные москвичи могут сделать подарок ребятам, оставшимся без родителей, имеющим ограниченные возможности здоровья или детям из малообеспеченных семей. Присоединиться к акции можно вплоть до 28 февраля.

Волонтёры собрали у ребят письма с новогодними желаниями. Волонтёры обработали их и разделили на категории: книги, игрушки, музыкальные инструменты, гаджеты, билеты на события и т. д.

Выбрать желание кого-то из детей можно на сайте акции. Некоторые письма можно будет также найти на ёлках, установленных на площадках фестиваля «Московские сезоны», в Центральном детском магазине, в парке «Зарядье» и на других локациях. Деревья украсят пожеланиями 7 декабря.

Для участия в акции достаточно зайти на сайт или выбрать шар с ёлки, заполнить форму заявки на исполнение желания. После этого с вами свяжутся для подтверждения заявки. О передаче готового подарка нужно будет договориться с представителем некоммерческой организации.

Благодаря прошлым акциям дети смогли побывать в кабине машиниста метро, в Кремлёвском дворце, получили микроскопы, музыкальные инструменты и другие желанные подарки. «С момента рождения акции мы с вами исполнили свыше 2,5 тыс. детских желаний. Мечты у ребят самые разные, но вполне выполнимые», — подчеркнул Собянин.

Проект «Зима в Москве» также включает в себя множество других мероприятий. 1 декабря в 21 парке столицы одновременно зажглись огни на новогодних ёлках, а в Парке Горького состоялся предновогодний флешмоб. На Тверской площади стартовал фестиваль «Московское чаепитие» с театрализованными представлениями.

Москвичам и гостям столицы предлагается широкий выбор активностей на свежем воздухе и в учреждениях культуры и спорта. Более 1,9 тысячи площадок примут участие в зимних мероприятиях.