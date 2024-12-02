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2 декабря, 09:06

«Лента» купила сеть магазинов «Улыбка радуги»

Российский ретейлер «Лента» получит полный контроль над сетью магазинов «Улыбка радуги» после покупки 100% акций. Об этом рассказали в пресс-службе «Ленты» и подчеркнули, что ребрендинг производиться не будет.

«МКПАО «Лента»<…> сегодня объявляет о приобретении 100% голосующих акций АО «Торговый дом «Эра» — компании, владеющей федеральной сетью магазинов в формате дрогери «Улыбка радуги». Сделка реализована в рамках стратегии трансформации «Ленты» в мультиформатного игрока и позволит стать одним из лидеров в сегменте дрогери, а также уверенно закрепиться на растущем рынке парфюмерно-косметической продукции», — указано в тексте.

Как подчеркнул ретейлер, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) уже одобрила сделку. Полный денежный расчёт по покупке акций завершится до 30 июня 2025 года.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Татьяна Миссуми
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