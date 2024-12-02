«Лента» купила сеть магазинов «Улыбка радуги»
Российский ретейлер «Лента» получит полный контроль над сетью магазинов «Улыбка радуги» после покупки 100% акций. Об этом рассказали в пресс-службе «Ленты» и подчеркнули, что ребрендинг производиться не будет.
«МКПАО «Лента»<…> сегодня объявляет о приобретении 100% голосующих акций АО «Торговый дом «Эра» — компании, владеющей федеральной сетью магазинов в формате дрогери «Улыбка радуги». Сделка реализована в рамках стратегии трансформации «Ленты» в мультиформатного игрока и позволит стать одним из лидеров в сегменте дрогери, а также уверенно закрепиться на растущем рынке парфюмерно-косметической продукции», — указано в тексте.
Как подчеркнул ретейлер, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) уже одобрила сделку. Полный денежный расчёт по покупке акций завершится до 30 июня 2025 года.
Ранее глава государства Владимир Путин утвердил сделку по приобретению акций «Русской элеваторной компании», которая ранее находилась в собственности французского холдинга Louis Dreyfus.
ТАСС / Кирилл Кухмарь