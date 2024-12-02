В России может появиться зарплата для родителей детей-инвалидов

Для родителей, которые решили отказаться от работы, чтобы ухаживать за своими детьми-инвалидами, предложили ввести отдельную государственную зарплату-пенсию. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, пишет RT.

По словам парламентария, в стране проживают тысячи детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе. Не все из них находятся в специализированных учреждениях, некоторые проживают вместе с родителями. Мамы и папы вынуждены отказываться от работы, чтобы посвятить себя заботе о тяжелобольном ребёнке.

В связи с этим Крупник предложил рассмотреть идею об учреждении отдельной зарплаты-пенсии в размере около 50 тысяч рублей. Также депутат предложил включать годы ухода за ребёнком-инвалидом в трудовой стаж родителя. Своё обращение он направил на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.