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2 декабря, 09:12

В России может появиться зарплата для родителей детей-инвалидов

Депутат Крупник: Для родителей детей-инвалидов надо ввести зарплату-пенсию

Для родителей, которые решили отказаться от работы, чтобы ухаживать за своими детьми-инвалидами, предложили ввести отдельную государственную зарплату-пенсию. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, пишет RT.

По словам парламентария, в стране проживают тысячи детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе. Не все из них находятся в специализированных учреждениях, некоторые проживают вместе с родителями. Мамы и папы вынуждены отказываться от работы, чтобы посвятить себя заботе о тяжелобольном ребёнке.

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В связи с этим Крупник предложил рассмотреть идею об учреждении отдельной зарплаты-пенсии в размере около 50 тысяч рублей. Также депутат предложил включать годы ухода за ребёнком-инвалидом в трудовой стаж родителя. Своё обращение он направил на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об уникальной зарплате для мам в Кировской области. В целях повышения рождаемости в регионе ввели специальную доплату за рождение первого ребёнка. Мамы первенца в течение года там получают среднюю зарплату по региону.

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freepik

Алёна Зиновьева
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