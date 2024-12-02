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2 декабря, 09:36

Сергей Лазарев рассказал о конфликте с Киркоровым на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey, fkirkorov

Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey, fkirkorov

Последняя ссора между Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым не повлияла на их отношения, несмотря на бурный инцидент в эфире программы «Ну-ка, все вместе!». Об этом сообщил сам Лазарев, комментируя конфликт в социальных сетях.

Певец подчеркнул, что разногласия, которые произошли в финале шоу, давно остались в прошлом. «Не стоит переживать, что мы поругались в эфире финала «Ну-ка». Это уже в прошлом», — написал артист, добавив, что с Филиппом они знакомы уже 22 года и за это время пережили множество противоречий, но всегда умели мириться.

Напоминаем, что конфликт произошёл в последнем выпуске шестого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», где Лазарев и Киркоров выступают в роли экспертов. Всё началось с того, что Киркоров остался недоволен выступлением одной из участниц — вокалистки, чьё исполнение ему не понравилось.

Лазарев, по всей видимости, не согласился с мнением коллеги и резко отреагировал на критику. В результате Киркоров покинул студию, а Сергей заявил о своем намерении уйти из шоу. Несмотря на бурные события, певец заверил поклонников, что никакого долговременного напряжения в их отношениях нет, и они давно привыкли к таким перепалкам.

Как отметил артист, дружба с Киркоровым — это не только яркие моменты, но и череда разногласий, с которыми они научились справляться. По его словам, их отношения гораздо глубже, чем какие-то ссоры или недоразумения, и они продолжают оставаться хорошими друзьями.

В итоге инцидент в эфире не стал причиной окончательного разрыва в отношениях между Лазаревым и Киркоровым, а, наоборот, подтвердил их многолетнюю дружбу и способность преодолевать трудности. Оба артиста продолжают работать вместе и сохраняют взаимное уважение, несмотря на иногда возникающие разногласия.

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Ранее Лазарев признал, что чувствует порчу на любовь от Леры Кудрявцевой. Певец заявил, что не нашёл того единственного человека и продолжает делать ставку на карьеру и отцовство.

Валентина Раппопорт
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