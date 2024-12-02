В Якутии зажгли первую в России новогоднюю ёлку

В Якутске 1 декабря стартовал ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии», который символизирует начало зимних праздников в России. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. Праздничная церемония зажжения первых новогодних елей состоялась на главных площадях города — Ленина и Орджоникидзе.

Ель зажгли в Якутии. Видео © Telegram / Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал.

Церемония началась с выступления главы правительства Якутии Кирилла Бычкова и председателя Якутской городской Думы Альберта Семёнова. Они поздравили жителей с наступающим 2025 годом. Особое внимание уделили девочке Насте из многодетной семьи, которой выпала честь зажечь огни на главной ёлке.

Праздничная атмосфера на площади Орджоникидзе дополняли ледовые скульптуры и световой фонтан в якутском национальном стиле. Участники мероприятия наслаждались выступлениями артистов, играми и танцами. Кульминацией вечера стал выход зимних сказочных персонажей — Деда Мороза, Снегурочки, Чысхаана и Хаарчааны.

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» включает в себя разнообразные мероприятия, такие как международный конкурс снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии», гастрофестиваль «Вкус Якутии», а также выставки и концерты. В этом году особое внимание уделено национальной кухне народов Севера. В рамках праздника в спорткомплексе «Триумф» прошёл республиканский конкурс строганины и выставка-ярмарка местных производителей.

Особый интерес вызвал проект «Дом арктической кухни», где гости смогли попробовать блюда и напитки коренных малочисленных народов Севера. Татьяна Тымырова, председатель национальной ассоциации рестораторов и отельеров Республики Саха, отметила важность сохранения культурных традиций через кулинарное наследие.

Также гостей познакомили с чайной церемонией, представленной первым чаеведом Якутии Туйаарой Кучу. Она продемонстрировала напиток из осеннего сбора кипрея, который обладает антиоксидантными свойствами и благотворно влияет на здоровье. В этом году традиционное мероприятие, проводимое с 2011 года, стало стартом праздничной эстафеты по всей стране.