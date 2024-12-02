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2 декабря, 11:25

Докторша «‎Франкенштейн» задержана за изуродованное лицо россиянки вместо «‎лисьих глазок»

В Москве задержали хирурга, которая изуродовала женщину операцией на дому

Женщине изуродовали лицо в клинике пластической хирургии в Москве. Фото © Telegram / Mash

Женщине изуродовали лицо в клинике пластической хирургии в Москве. Фото © Telegram / Mash

В Москве полиция задержала женщину, которая на дому провела пластическую операцию клиентке, после чего та лишилась подвижности век, сообщили в СК. Возбуждено дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Итоги обысков у лжехирурга. Обложка © Telegram / Столичный СК

Итоги обысков у лжехирурга. Обложка © Telegram / Столичный СК

«По данным следствия, 6 июля 2024 года фигурантка, находясь в квартире жилого дома на улице Люблинской в городе Москве, провела девушке операцию, в результате которой она частично утратила подвижность век», — уточнили в ведомстве.

Итоги обысков у лжехирурга. Обложка © Telegram / Столичный СК

Итоги обысков у лжехирурга. Обложка © Telegram / Столичный СК

Кроме того, подозреваемая не смогла прооперировать ещё одну девушку в медицинском центре на Каширском шоссе, пациентку пришлось госпитализировать в реанимацию столичной больницы. Следователи уже провели обыски в доме обвиняемой и медцентре. Изъяты незарегистрированные медицинские препараты, а на мобильном телефоне лжехирурга найдены снимки клиентов, подтверждающие проведение процедур.

Установлено, что у медицинского центра не было соответствующих лицензий, а на дому подозреваемая оперировала, не имея на тот момент образования по направлению «пластическая хирургия». Сейчас суд отправил задержанную под домашний арест.

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Топ-5 пластических операций, которые навсегда лишат индивидуальности и сделают лицо как у всех

Напомним, в звёздной клинике пластической хирургии Frau Klinik в Москве женщине провели неудачную операцию. 50-летняя пациентка прибыла в столицу с Камчатки, чтобы сделать модные «лисьи глазки». Однако, заплатив за операцию 620 тысяч рублей, она получила изуродованное лицо и написала заявление на докторшу «‎Франкенштейн».

Татьяна Миссуми
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