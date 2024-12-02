Докторша «‎Франкенштейн» задержана за изуродованное лицо россиянки вместо «‎лисьих глазок»

В Москве полиция задержала женщину, которая на дому провела пластическую операцию клиентке, после чего та лишилась подвижности век, сообщили в СК. Возбуждено дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Итоги обысков у лжехирурга. Обложка © Telegram / Столичный СК

«По данным следствия, 6 июля 2024 года фигурантка, находясь в квартире жилого дома на улице Люблинской в городе Москве, провела девушке операцию, в результате которой она частично утратила подвижность век», — уточнили в ведомстве.

Итоги обысков у лжехирурга. Обложка © Telegram / Столичный СК

Кроме того, подозреваемая не смогла прооперировать ещё одну девушку в медицинском центре на Каширском шоссе, пациентку пришлось госпитализировать в реанимацию столичной больницы. Следователи уже провели обыски в доме обвиняемой и медцентре. Изъяты незарегистрированные медицинские препараты, а на мобильном телефоне лжехирурга найдены снимки клиентов, подтверждающие проведение процедур.

Установлено, что у медицинского центра не было соответствующих лицензий, а на дому подозреваемая оперировала, не имея на тот момент образования по направлению «пластическая хирургия». Сейчас суд отправил задержанную под домашний арест.