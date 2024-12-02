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2 декабря, 11:06

Россиянам назвали 2 способа купить квартиру без ипотеки и больших накоплений

Эксперт Шапцев: С помощью trade-in можно купить новую квартиру без ипотеки

Жителям России рассказали, как улучшить свои жилищные условия без ипотеки. Существует два способа сделать это, рассказал РИАМО генеральный директор агентства недвижимости Дмитрий Шапцев.

Сейчас у многих застройщиков действует программа trade-in, которая позволяет пустить старую квартиру в зачёт при покупке новой. По мнению эксперта, в условиях, когда ставки по ипотеке выросли, а спрос на «вторичку» упал, это хороший способ не только приобрести нового жильё, но и избавиться от старого.

«В условиях общего снижения спроса на жильё и возрастающей сложности с реализацией своих квартир на вторичном рынке, данный инструмент может быть полезен очень широкой аудитории», — отметил Шапцев.

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Кроме того, тем, у кого не хватает средств для покупки недвижимости, специалист посоветовал обратить внимание на рассрочку платежа от застройщика. Для этого покупателю надо внести первоначальный взнос за новостройку в размере 10-30% от стоимости квартиры. После этого в течение определённого времени, обычно до ввода дома, покупателю надо будет вносить небольшой фиксированный платёж. Например, в Москве для покупки квартиры за 11 млн рублей в период рассрочки надо будет выплачивать по 50 тысяч рублей в месяц.

Ранее Life.ru писал, что в России в 2025 году могут появиться четыре новых программы льготной ипотеки. Жилищный кредит по выгодным условиям, в частности, смогут взять учителя и врачи. Также будут затронуты приоритетные и критически важные отрасли науки и промышленности: космос и ОПК. Ожидается пересмотр «Сельской ипотеки».

Обложка ©

freepik/Drazen Zigic

Алёна Зиновьева
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