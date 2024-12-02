В Северной Осетии школьники попали в больницу из-за карандаша с едким запахом

Четыре школьника из Северной Осетии были госпитализированы из-за странного карандаша с резким запахом.

По информации SHOT, во время урока математики ученики 2-й школы в селе Чермен выполняли задание, связанное с черчением отрезков. Одна из девочек достала из своего пенала пластиковый карандаш, испускающий неприятный запах. В результате у четырех её товарищей по классу начались симптомы недомогания.

Детей отвезли в больницу, где они останутся под наблюдением врачей до завтрашнего дня. В настоящее время их состояние стабильно.