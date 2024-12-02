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2 декабря, 11:59

В Северной Осетии школьники попали в больницу из-за карандаша с едким запахом

Четыре школьника из Северной Осетии были госпитализированы из-за странного карандаша с резким запахом.

По информации SHOT, во время урока математики ученики 2-й школы в селе Чермен выполняли задание, связанное с черчением отрезков. Одна из девочек достала из своего пенала пластиковый карандаш, испускающий неприятный запах. В результате у четырех её товарищей по классу начались симптомы недомогания.

Детей отвезли в больницу, где они останутся под наблюдением врачей до завтрашнего дня. В настоящее время их состояние стабильно.

Стали известны детали массового отравления школьников в Красноярске
Стали известны детали массового отравления школьников в Красноярске

А ранее Life.ru рассказывал, как в Тихвине, в Ленинградской области, шестиклассник был госпитализирован в реанимацию в критическом состоянии из-за отравления неустановленным веществом. Позже оказалось, что 12-летний мальчик вместе с другом употребляли снюс — жевательный табак — прямо в гимназии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anutr Yossundara

Николь Вербер
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