Школьница умерла после секса со студентом из-за его огромного члена

В Саратовской области 15-летняя школьница умерла после секса со студентом. Судя по заключению врачей, причиной трагедии стал огромный половой член партнёра, пишет Mash.

Школьница и 19-летний парень были парой с весны нынешнего года и на протяжении всего это срока не отказывали себе в сексе. После одного из половых актов девушке стало плохо. Парень сперва пытался помочь ей своими силами, но потом всё же вызвал скорую. К моменту приезда врачей девушка уже умерла. Судмедэксперты заявили, что к гибели привела тупая травма влагалища и разрывом и кровопотерей. Предположительная причина — огромный пенис парня.

Мать погибшей заявила на юношу в полицию, в его отношении возбудили уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сам молодой человек утверждает, что у них с возлюбленной всё было по взаимному согласию.