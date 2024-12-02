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2 декабря, 12:37
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Школьница умерла после секса со студентом из-за его огромного члена

В Саратовской области 15-летняя школьница скончалась от кровопотери после секса

В Саратовской области 15-летняя школьница умерла после секса со студентом. Судя по заключению врачей, причиной трагедии стал огромный половой член партнёра, пишет Mash.

Школьница и 19-летний парень были парой с весны нынешнего года и на протяжении всего это срока не отказывали себе в сексе. После одного из половых актов девушке стало плохо. Парень сперва пытался помочь ей своими силами, но потом всё же вызвал скорую. К моменту приезда врачей девушка уже умерла. Судмедэксперты заявили, что к гибели привела тупая травма влагалища и разрывом и кровопотерей. Предположительная причина — огромный пенис парня.

Мать погибшей заявила на юношу в полицию, в его отношении возбудили уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сам молодой человек утверждает, что у них с возлюбленной всё было по взаимному согласию.

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Ранее Life.ru рассказывал о трагическом случае в Петербурге — мужчина умер после соития со своей женой под кокаином. В какой-то момент ему стало плохо и половой акт был прерван. Супруга поняла, что дело плохо и вызвала врачей. Медики сутки пытались спасти пациента, но всё было тщетно.

Обложка ©

freepik/topntp26

Юрий Лысенко
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