Тайна раскрыта: Учёные объяснили феномен лох-несского чудовища

Легенда шотландского озера Лох-Несс получила новое объяснение. Основатель организации Loch Ness Exploration (LNE) Алан Маккенна предложил свежую теорию: тайну Несси можно объяснить феноменом «стоячих волн», пишет Daily Mail.

Стоячие волны — это явление, которое возникает при столкновении двух потоков воды. Когда эти волны сталкиваются, на поверхности воды возникают «горбы».

«Пики стоячих волн можно принять за «горбы» какого-то животного над поверхностью воды», — утверждает исследователь. Алан Маккенна признаётся, что стоячая волна — редкое явление на открытой воде. Такое случается, когда, например, две лодки движутся в противоположных направлениях — их волны могут стать причиной появления Несси. Но для этого должны сойтись несколько факторов: у волн должны быть одинаковая частота и амплитуда, а это зависит от крена, размера и скорости каждого судна.

Несмотря на редкость явления, Маккена говорит, что его знакомый капитан иногда наблюдает волны вживую: «Али Мэтисон, шкипер Deepscan, часто сообщает о стоячих волнах. Чаще всего их можно видеть в бухте Уркхарт — её ещё называют Темпл-Пирс».

Маккенна скептически относится к многочисленным охотникам за легендарным чудовищем Несси. В детстве он сам верил в существование неизвестного животного в водах озера. Сейчас он подходит к этой легенде с критической точки зрения. «Когда я был подростком, я безоговорочно верил в теорию о плезиозаврах. Но чем больше изучаешь историю озера, тем менее вероятной становится эта теория, — извините, ребята», — признался исследователь.

Несмотря на многочисленные попытки обнаружить Несси — включая недавнюю экспедицию с участием сотен добровольцев — никаких убедительных доказательств существования чудовища найдено не было.