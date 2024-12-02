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2 декабря, 13:36

Группа «Катюша» выпустила первый авторский альбом

Группа «КАТЮША» выпустила альбом «Голос поколения», посвящённый мужчинам

Обложка альбома «Голос поколения» группы «Катюша». Обложка © VK / КАТЮША

Обложка альбома «Голос поколения» группы «Катюша». Обложка © VK / КАТЮША

28 ноября 2024 года вышел первый авторский альбом женской группы «Катюша» «Голос поколения». Об этом говорится в публикации музыкального коллектива в VK.

Девушки начали концертную деятельность в 2023 году, выступая перед бойцами ВС РФ в зоне проведения спецоперации. В коллективе поют три простых и открытых в своём творчестве дамы, к сегодняшнему дню ставших символом женской отваги, верности и крепкого тыла. Они сами пишут свои песни, посвящая творчество лучшим мужским качествам. Так, их хит «Майбах», высмеивающий современные ценности и воспевающий настоящих героев, что стоят на защите Родины, в кратчайшие сроки собрал миллионы прослушиваний. Второй снискавший любовь аудитории трек «Лето за лентой» был написан под влиянием впечатлений, полученных за два лета, проведённых в зоне СВО.

«Катюша» активно гастролирует по всей России, в том числе и новым регионам. Девушки не раз выступали перед нашими бойцами в непосредственной близости от линии фронта — на их счету более 15 командировок в места дислокации ВС РФ.

В первый авторский альбом «Голос поколения» вошли как уже полюбившиеся слушателям «Майбах» и «Лето за лентой», так и шесть новых композиций, а также два сингла. Каждая из песен отражает творческий взгляд девушек на происходящие в России и мире события, а также их веру и надежду в российских мужчин.

«Крепкий альбом песен с правильным посылом. Девчонки дали большое количество концертов «за лентой» и это чувствуется в другом качестве творчества. Много запоминающихся припевов, внятные понятные тексты, никакого заигрывания с аудиторией. Так держать!» — оценил «Голос поколения» лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

С мая 2023 года участницы группы Нана Хатл, Юлия Поленкова и Анастасия Щепакина по указанию Начальника Генерального Штаба В.В. Герасимова совершили 16 поездок в места размещения военнослужащих, из которых 14 были в зону проведения специальной военной операции. Группа провела более 50 концертов в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской республиках. За их активную концертную деятельность участницы группы получили приказ от Министра обороны РФ.

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Юрий Лысенко
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