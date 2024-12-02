«Руслан, другого пути нет»: Лукашенко предложил новому главе Минкульта спасти кино или умереть

Ситуация в белорусском кинематографе — настоящий позор. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко при назначении новым главой Минкульта страны Руслана Чернецкого, которому он дал распоряжение любой ценой навести порядок в сфере кино.

Белорусский лидер считает, что кинематограф страны «скатился» и не выдерживает сравнений с советским периодом, когда к созданию кино относились со всей серьёзностью. А проблема современных кинематографистов заключается в том, что они стремятся заработать на своих фильмах, но считают, что их картины должны быть качественными.

«Вам это всё знакомо. Вы очень патриотичный, надёжный человек. Я надеюсь, что вы справитесь с этой работой. Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере. А люди у нас талантливые, они могут всё: и кино снимать, и петь, и танцевать, и прочее. Поддержка вам будет обеспечена всяческая», — приводит слова Лукашенко БелТА.