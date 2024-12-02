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2 декабря, 13:33

Сербский защитник «Химок» Петар Голубович сравнил цены в Москве и Белграде

Петар Голубович. Обложка © VK / ФК «Химки»

Петар Голубович. Обложка © VK / ФК «Химки»

Сербский защитник московских «Химок» Петар Голубович поделился своими впечатлениями о жизни в Москве, сравнив российскую столицу с Белградом — своим родным городом. Об этом сообщает Sport24.

Голубович рассказал, что в Белграде цены на товары и услуги значительно выше, чем в Москве. «Почему так? Не знаю, просто как-то цены в Сербии растут», — признался он, отметив, что подорожания в его родной стране чувствуются на каждом шагу. При этом защитник не стал вдаваться в подробности экономической ситуации и ограничился простым наблюдением.

Кроме того, футболист поделился своими впечатлениями о размерах и масштабах двух городов. По его словам, в Москве, чтобы осмотреть центральные районы, такие как Красная площадь, требуется много времени. «Там всё близко и кажется маленьким, но это не так», — отметил Голубович.

В отличие от Москвы, Белград, по мнению игрока, гораздо компактнее, и все важные места находятся рядом. Спортсмен также добавил, что в сербской столице гораздо проще ориентироваться и передвигаться, так как большинство объектов расположены на небольших расстояниях друг от друга.

Голубович заметил, что различия между Москвой и Белградом проявляются и в городской инфраструктуре. Если российская столица известна своим размахом, многочисленными историческими и культурными памятниками, то Белград, по его мнению, гораздо более уютный и компактный.

Петар Голубович переехал в Москву в феврале 2023 года, подписав контракт с клубом «Химки». С того времени он стал важным игроком обороны команды и продолжает участвовать в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). В этом сезоне футболист провел пять матчей, хотя пока не смог отличиться результативными действиями. Несмотря на отсутствие голов или ассистов, его роль в защите остаётся важной, и он продолжает работать над улучшением своей формы, укрепляя свою позицию в составе.

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Юрий Бузина
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