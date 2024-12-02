Стало известно, что на складах у дилеров пылятся сотни непроданных автомобилей

К концу 2024 года на складах российских автодилеров остались сотни непроданных автомобилей, произведённых в 2022 году. Среди них около 150 китайских марок, 60 корейских и примерно 170 европейских, из которых 140 оценены более чем в 7 миллионов рублей, пишет газета «Известия».

Среди непроданных автомобилей можно найти модели, выпущенные даже в 2021 и 2020 годах. Например, кроссовер Kia Seltos 2022 года выпуска, который в прошлом году стоил 2,3 миллиона рублей, теперь стоит 2,6 миллиона. Седан Kia Cerato в комплектации Luxe 2022 года продаётся за 3 миллиона рублей, что почти вдвое дороже, чем в 2022 году.

Эксперты указывают на несколько причин этой ситуации. Во-первых, в 2023 году покупатели отдавали предпочтение привычным корейским и европейским маркам. Однако в последнее время интерес к китайским автомобилям значительно возрос. Автоэксперт Юлия Милославская отмечает, что производители из Поднебесной предлагают конкурентоспособные цены и качество и активно внедряют современные технологии, включая электрификацию.

По мнению экспертов, наличие в продаже автомобилей 2022 года связано с глобальными логистическими проблемами и изменением предпочтений потребителей. Сейчас продолжается импорт двухлетних новых машин, так как они стоят дешевле и являются более экономичным решением для покупки.

Автоэксперт Иван Волин добавляет, что дилеры перестали делать значительные скидки на такие автомобили и предпочитают оставлять их на складах. Так, они ждут повышения утильсбора и других заградительных мер, которые могут заставить покупателей обратиться к ним.

На фоне изменения рыночных условий и потребительских предпочтений российские автодилеры сталкиваются с необходимостью адаптации к новым реалиям, чтобы успешно реализовать скопившийся на складах товар.