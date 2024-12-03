«Удалите мне все зубы»: Стоматолог раскрыл шокирующий запрос от известного шансонье

Звёздный стоматолог-хирург-имплантолог Игорь Блюмкин рассказал про необычный запрос от российского шансонье. Артист попросил удалить ему все зубы, поставив на их место имплантаты, пишет портал «Страсти».

«Ко мне обращался один шансонье, который заработал денег и решил сделать зубы. Его запрос был «удалите мне все зубы и поставьте протезы на имплантатах, пока я всё не прокутил», — поделился деталями Блюмкин.

Стоматолог рассказал, что не взялся за эту работу, так как не было показаний для удаления всех зубов. Имя своего несостоявшегося пациента специалист называть не стал. Позже он узнал, что певец реализовал свой запрос в другой клинике.