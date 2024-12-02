«Сидишь тут, хамишь!»: Покупатель пригрозил «всадить нож» в работницу пункта Ozon

В Санкт-Петербурге мужчина пришёл в пункт выдачи заказов Ozon, начал хамить работнице и даже пригрозил ударить её ножом. Женщина обратилась в полицию. Mash на Мойке публикует кадры конфликта в ПВЗ.

В Петербурге клиент угрожал сотруднице Ozon. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Всё произошло днём 1 декабря на Меншиковском проспекте. Мужчина попросил сотрудницу помочь ему разобраться с правилами отправки посылки. Женщина отвечала уставшим голосом и односложно. Тогда клиент пришёл в ярость и начал ругаться. Затем он взял со стола канцелярский нож, лежавший для вскрытия коробок.

«Тебе в другое место надо идти работать. Сидишь тут, хамишь! Я сейчас нож всажу в тебя», — пригрозил посетитель.

Испуганная работница ПВЗ вызвала на место группу быстрого реагирования. В самой компании Ozon заявили, что подобная агрессия клиентов недопустима, поэтому будет оказана юридическая помощь как владельцу точки, так и пострадавшей.