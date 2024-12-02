Польза пекана: как орех помогает в борьбе с диабетом и ожирением

Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал о полезных свойствах пекана. По его словам, регулярное употребление этого продукта может принести значительную пользу для здоровья. Например, пекан помогает снизить риск развития сахарного диабета и жировой болезни печени. Особенно это касается воспалительных процессов в организме, которые могут быть причиной множества заболеваний, сообщает портал «МедикФорум».

Строков сослался на результаты исследования университета Texas A&M AgriLife. В ходе эксперимента лабораторным мышам давали корм, богатый жирами, но с добавлением орехов пекан. Учёные заметили, что такой рацион способствовал снижению воспалений, которые часто становятся причиной хронических заболеваний.

Кроме того, в ходе исследований выявили ещё одну ценную особенность пекана. Как оказалось, он влияет на процесс липолиза — расщепления жировых клеток, что помогает регулировать метаболизм. Это особенно важно для поддержания нормального веса и предотвращения ожирения. Также пекан благоприятно влияет на обмен веществ в печени и мышечной ткани.

Игорь Строков отметил, что пекан — это не только вкусное, но и полезное дополнение к рациону, которое стоит употреблять ежедневно. Тем не менее у этого продукта есть и противопоказания. Например, людям с аллергией на орехи, панкреатитом, гепатозом и нарушениями в работе эндокринной системы лучше отказаться от его употребления. В таких случаях орехи могут усугубить проблемы с пищеварением и обменом веществ.

Пекан также богат полезными жирами, витаминами и минералами. Он помогает поддерживать здоровье сердца и нервной системы. В нём много витамина E, который защищает клетки от повреждений, а также магния, который нужен для нормальной работы мышц и нервов.

Помимо этого, пекан содержит моно- и полиненасыщенные жиры, которые положительно влияют на уровень холестерина в крови. Этот продукт может помочь снизить уровень «плохого» холестерина и поддерживать нормальное состояние сосудов. Однако стоит помнить, что пекан, как и другие орехи, высококалорийны, и их следует есть в умеренных количествах.