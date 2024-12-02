Есть женщины в русских селеньях: В Забайкалье хрупкая продавщица дала отпор грабителю с ружьём

В Тунгокоченском районе Забайкальского края смелая продавщица смогла выгнать из магазина вора, который решил забрать все заработанные деньги. Мужчина ворвался в магазин с ружьём и попытался похитить выручку из кассы, сообщает полиция региона.

Продавщица избила вора ружьём и выгнала из магазина. Видео © Телеканал «360»

Инцидент произошёл в посёлке Вершино-Дарасунский. На кадрах, опубликованных 360.ru, неизвестный мужчина в маске зашёл в продуктовый и начал угрожать продавщице. Женщина, конечно же, согласить поделится деньгами, но неожиданно смогла отобрать у него ружьё и сорвала с лица маску.

В итоге злоумышленник скрылся, а продавщица обратилась в полицию. Мужчину задержали через час. Им оказался 46-летний местный житель.