Хирург назвал опасные симптомы опухоли головного мозга

Хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал в беседе с газетой «Известия» о причинах, симптомах и рисках опухолей головного мозга. По его словам, эти новообразования могут представлять серьёзную угрозу здоровью, а их своевременное обнаружение и лечение критически важны для сохранения жизни.

«Опухоль мозга — это новообразование в тканях мозга и его оболочек. Головной мозг защищен черепом, который является твердым и неподвижным. Однако из-за жесткости костей черепа любые патологии в мозге приводят к сдавлению его тканей, что может нарушить работу различных отделов. Особенно опасно это для сосудодвигательного и дыхательного центров, что, в свою очередь, может привести к летальному исходу», — пояснил Умнов. Он также отметил, что опухоли мозга бывают как доброкачественными, так и злокачественными.

Доброкачественные опухоли не прорастают в ткани, но могут их сдавливать, что также вызывает серьёзные проблемы. Злокачественные опухоли способны прорастать в ткани мозга и давить на них извне, создавая ещё более высокие риски для пациента. Поэтому важно понимать, что любые новообразования требуют внимательного наблюдения и в большинстве случаев оперативного вмешательства.

Симптоматика опухолей головного мозга может быть разнообразной. «Чаще всего люди жалуются на сильнейшие головные боли, которые не снимаются обычными анальгезирующими средствами. Также могут возникать судороги, онемение или потеря чувствительности, нарушение слуха, шум в ушах, рвота», — рассказывает хирург.

Симптомы зависят от расположения опухоли. «Если поражается зрительный нерв, это может привести к слепоте, а если преддверно-улитковый — к глухоте и нарушениям ориентации тела в пространстве. Опухоль лобной доли мозга может вызывать проблемы с памятью, речью и даже психические отклонения. А если опухоль локализуется в стволе мозга, это может привести к параличам и трудностям при глотании», — рассказал врач.

По словам Умнова, для точной диагностики обязательно необходимо провести дополнительные исследования, такие как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), которые позволяют точно определить размер, локализацию опухоли и оценить возможность оперативного вмешательства.

Особое внимание стоит уделить факторам, которые могут повышать риск развития опухоли головного мозга. Умнов выделил некоторые из них. Во-первых, это наследственность — если в семье были случаи рака, вероятность возникновения опухоли может быть выше. Также на риск могут влиять плохая экология, частые травмы головы и длительное воздействие радиации. Однако рак мозга может развиваться и без явных причин, поэтому регулярные медосмотры очень важны для профилактики.