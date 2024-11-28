Онколог перечислила виды рака, которые связаны с наследственностью

Механизм развития рака всегда генетический, однако опухоли возникают в отдельных клетках, не затрагивая весь наследственный материал, соответственно, не передаются по наследству. Тем не менее, опухоли молочной железы, опухоли яичника, колоректальные опухоли считаются наследственными.

Об этом рассказала старший научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Петрова, кандидат биологических наук Светлана Алексахина. По её словам, на наследственные факторы некоторых раковых заболеваний приходится около четверти всех случаев.

«Для опухолей молочной железы и яичника — это около 25% всех случаев связаны именно с наследственными факторами», — отметила собеседница телеканала «Санкт-Петербург».

По её словам, у человека насчитывается около 25 тысяч генов, причём у каждого есть две копии: одна от матери, другая от отца. В какой-то момент становится заметно, что одна из копий содержит ошибку. Эта ошибка может передаваться из поколения в поколение.