Флеболог рассказал о возможных осложнениях при варикозе и методах лечения

Варикозная болезнь — одна из самых серьёзных патологий. О том, что это за диагноз, как его распознать, а главное — как лечить, в интервью «Вечерней Москве» рассказал флеболог и хирург Алексей Ларичев.

Варикозное расширение вен, или варикозная болезнь, — это хроническое заболевание, которое характеризуется нарушением нормального кровообращения в венах нижних конечностей. При этом сосуды теряют эластичность, расширяются и начинают плохо выполнять свою функцию. Это ведёт к нарушению работы венозных клапанов, что вызывает застой крови и ухудшение кровоснабжения тканей.

Симптомы варикоза включают отёки, боли в ногах, тяжесть, а также появление видимых сосудистых «звёздочек» и расширенных вен. В дальнейшем может развиваться хроническая венозная недостаточность, которая проявляется более серьёзными проблемами: изменением цвета кожи, воспалением, дерматитом, образованием язв и уплотнением жировой ткани. Без должного лечения болезнь может прогрессировать и привести к инвалидности.

Профилактика варикозной болезни крайне важна, ведь гораздо проще предотвратить развитие заболевания, чем лечить его на поздних стадиях. Алексей Ларичев выделяет несколько ключевых рекомендаций для того, чтобы снизить риск появления варикоза. В рационе должны преобладать овощи, фрукты, рыба и продукты, богатые витаминами C, E и P, которые укрепляют стенки сосудов. Важно исключить из пищи солёные, жирные, копчёные блюда и алкоголь.

Регулярные упражнения для ног, такие как подъёмы на носки, приседания, махи ногами, а также подъём ног из положения лёжа, способствуют улучшению кровообращения и укреплению вен. Особенно полезна такая активность для тех, кто проводит много времени сидя или стоя.

Ещё один совет — носка компрессионного трикотажа. Специальные чулки или гольфы поддерживают вены и помогают улучшить кровообращение, предотвращая застой крови в ногах.

Помимо этого, важно ежедневно пользоваться увлажняющим кремом, который помогает предотвратить сухость кожи и её повреждения, а также средствами для улучшения микроциркуляции крови. Полезно чередовать горячую и холодную воду при принятии душа — это способствует укреплению сосудов.

В лёгких случаях варикоза подойдёт компрессионный трикотаж, а в более тяжёлых может потребоваться операция, например, склеротерапия — введение специального препарата. В целом, по словам специалиста, своевременное обращение к врачу и правильное лечение помогут предотвратить развитие тяжёлых форм заболевания и улучшить качество жизни пациента.