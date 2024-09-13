Врач рассказала, кому противопоказаны электрогрелки для ног

Электрогрелки для ног помимо приятного тепла могут принести ещё и скачки артериального давления. Врач терапевт-кардиолог Альбина Рахматуллина рассказала, кому лучше отказаться от согревания подобным методом.

«При варикозном расширении вен, тромбозах или других нарушениях кровообращения тепловое воздействие может ухудшить состояние сосудов. Также перегрев ног может вызвать скачки давления или нарушения сердечного ритма у тех, кто страдает сердечными заболеваниями», — цитирует Рахматуллину «Газета.Ru».

Эти приборы лучше не применять, если на ногах имеются какие-либо высыпания или раны — при активном прогревании сыпь и порезы будут заживать дольше. От электрогрелок также рекомендуют отказаться диабетикам, которые могут не заметить высокой температуры из-за диабетической нейропатии и получить ожог.