Не влезай, убьёт: Названы семь групп людей, которым опасно укрываться электроодеялом

Электроодеяло — это не только возможность быстро согреться после прогулки на морозе или активного зимнего отдыха, но и серьёзная угроза для здоровья людей с некоторыми заболеваниями. В беседе с "Газетой.ru" врач-кардиолог Людмила Саламатина рассказала, кому смертельно опасно пользоваться новомодным девайсом.

Медик напомнила, что вдоль всей поверхности одеял с подогревом проходят тонкие электрические нагреватели, которые создают электромагнитное поле. Оно-то и оказывает губительное воздействие на людей с кардиостимуляторами — устройство попросту может перестать функционировать.