Не влезай, убьёт: Названы семь групп людей, которым опасно укрываться электроодеялом
Врач Саламатина: Электроодеяло опасно для сердечников, диабетиков и онкобольных
Электроодеяло — это не только возможность быстро согреться после прогулки на морозе или активного зимнего отдыха, но и серьёзная угроза для здоровья людей с некоторыми заболеваниями. В беседе с "Газетой.ru" врач-кардиолог Людмила Саламатина рассказала, кому смертельно опасно пользоваться новомодным девайсом.
Медик напомнила, что вдоль всей поверхности одеял с подогревом проходят тонкие электрические нагреватели, которые создают электромагнитное поле. Оно-то и оказывает губительное воздействие на людей с кардиостимуляторами — устройство попросту может перестать функционировать.
"Нельзя пользоваться такими изделиями людям с сахарным диабетом и при артериальной гипертонии, при наличии пареза и параличей. Категорически противопоказано использование предметов с электроподогревом при нарушениях чувствительности и при онкозаболеваниях, даже если достигнута стабилизация опухолевого процесса", — перечислила Саламатина.
Летом же наибольшую угрозу для человека представляет знойная жара. Однако существует способ подготовить тело к высоким температурам. Врачи рекомендуют взять за привычку ежедневно принимать контрастный душ.