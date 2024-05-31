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31 мая, 02:40

Не влезай, убьёт: Названы семь групп людей, которым опасно укрываться электроодеялом

Врач Саламатина: Электроодеяло опасно для сердечников, диабетиков и онкобольных

Электроодеяло — это не только возможность быстро согреться после прогулки на морозе или активного зимнего отдыха, но и серьёзная угроза для здоровья людей с некоторыми заболеваниями. В беседе с "Газетой.ru" врач-кардиолог Людмила Саламатина рассказала, кому смертельно опасно пользоваться новомодным девайсом.

Медик напомнила, что вдоль всей поверхности одеял с подогревом проходят тонкие электрические нагреватели, которые создают электромагнитное поле. Оно-то и оказывает губительное воздействие на людей с кардиостимуляторами — устройство попросту может перестать функционировать.

"Нельзя пользоваться такими изделиями людям с сахарным диабетом и при артериальной гипертонии, при наличии пареза и параличей. Категорически противопоказано использование предметов с электроподогревом при нарушениях чувствительности и при онкозаболеваниях, даже если достигнута стабилизация опухолевого процесса", — перечислила Саламатина.

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Летом же наибольшую угрозу для человека представляет знойная жара. Однако существует способ подготовить тело к высоким температурам. Врачи рекомендуют взять за привычку ежедневно принимать контрастный душ.

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Freepik

Илья Пушкарев
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