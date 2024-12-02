Украинский конфликт сможет решить разрыв численности солдат Киева и Москвы. Сейчас армия Зеленского продолжает сталкиваться с серьёзной нехваткой личного состава на передовой и медленной мобилизацией. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Разрыв между российскими и украинскими усилиями по набору новобранцев, вероятно, окажется гораздо более важным в определении хода войны», — заявили источники издания.

Россия же «умудряется немного расширить свои силы», несмотря на то, что тоже несёт большие потери. Именно в данной ситуации решающим фактором на поле боя будет желание солдат ВСУ бороться, чтобы стабилизировать линию фронта.