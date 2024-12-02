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2 декабря, 16:22

В США раскрыли, что поможет урегулировать конфликт на Украине

WP: Разрыв численности солдат Украины и России может решить киевский конфликт

Украинский конфликт сможет решить разрыв численности солдат Киева и Москвы. Сейчас армия Зеленского продолжает сталкиваться с серьёзной нехваткой личного состава на передовой и медленной мобилизацией. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Разрыв между российскими и украинскими усилиями по набору новобранцев, вероятно, окажется гораздо более важным в определении хода войны», — заявили источники издания.

Россия же «умудряется немного расширить свои силы», несмотря на то, что тоже несёт большие потери. Именно в данной ситуации решающим фактором на поле боя будет желание солдат ВСУ бороться, чтобы стабилизировать линию фронта.

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Ранее стало известно, когда Москва и Киев смогут решить конфликт и прекратить огонь в зоне СВО. Политик и журналист Максим Шевченко назвал конкретную дату для проведения обсуждения. По его словам, встреча может состояться 20 января 2025 года, когда Дональд Трамп вернётся в Белый дом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Наталья Афонина
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