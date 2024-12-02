В Кремле назвали условие России при урегулировании украинского конфликта

Ключевым аспектом для России в процессе урегулирования украинского конфликта является защита собственных интересов и достижение поставленных целей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на высказывания спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая предположила возможность проведения переговоров по Украине в 2025 году.

«Всё будет зависеть от того, как будут развиваться события, но для нас главное — добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию. Ситуация на фронтах хорошо известна», — подчеркнул представитель Кремля.