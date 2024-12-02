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2 декабря, 10:11

В Кремле назвали условие России при урегулировании украинского конфликта

Песков: Россия продолжит бороться за свои интересы в ситуации вокруг Украины

Ключевым аспектом для России в процессе урегулирования украинского конфликта является защита собственных интересов и достижение поставленных целей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на высказывания спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая предположила возможность проведения переговоров по Украине в 2025 году.

«Всё будет зависеть от того, как будут развиваться события, но для нас главное — добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию. Ситуация на фронтах хорошо известна», — подчеркнул представитель Кремля.

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Несмотря на то, что Россия изначально планирует обеспечить собственные интересы страны, мысли о переговорах в 2025 году не затихают. До этого политик и журналист Максим Шевченко вовсе назвал конкретную дату провидения разговора. По его словам, обсуждение, возможно, пройдёт 20 января 2025 года после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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Life.ru

Александр Юнашев
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